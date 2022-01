Une adolescente de 16 ans disparue à Ottawa

Les policiers d'Ottawa demandent votre aide afin de retrouver une adolescente de 16 ans qui manque à l'appel depuis le 4 janvier dernier.

Jessika Dudley a été vue pour la dernière fois sur le chemin Tawney, près de l'intersection du chemin Walkley et du boulevard St-Laurent.

Selon les policiers, l'adolescente une habituée du Centre commercial Saint-Laurent et du secteur du chemin Montreal et de l'avenue McArthur.

Sa famille s'inquiète pour sa sûreté.

Jessika a été décrite par les policiers comme étant une adolescente de race blanche mesurant 1,65 m (5 pi 5 po) et pesant de 50 à 54 kg (entre 110 et 120 lb), aux cheveux tressés noir et châtain lui allant au-delà des épaules. Elle a des perçages aux lèvres et des tatouages à la main et au bras droits.

Aux dernières nouvelles, elle portait possiblement une veste blanche, un pantalon blanc à motif camouflage et des bottes blanches.