Une cinquantaine d'employés de la Ville de Gatineau prêtés au CISSSO

Une cinquantaine d'employés de la Ville de Gatineau iront prêter main-forte au CISSS de l'Outaouais pour l'aider dans sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Concrètement, 55 employés seront déployés à temps plein pour deux mois et trois employés à temps partiel.

Ils seront affectés à différentes tâches comme la gestion des files d'attente, l'entretien ménage et le transport de vaccins.

Le maire Maxime Pendeaud-Jobin assure que ce prêt d'employés n'aura aucun impact sur les services de la ville.

La Société de transport de l'Outaouais pourrait également être appelée à contribuer à l'effort collectif. Une annonce pourrait être faite à ce sujet prochainement.

Par ailleurs, le CISSS confirme que 10 infirmières de Montréal viendront en renfort à l'unité COVID de l'Hôpital de Hull. Elles s'ajoutent à la vingtaine de travailleurs de la santé d'autres régions du Québec, dont le transfert en Outaouais a été confirmé un peu plus tôt cette semaine.

« Pour nous, c'est beaucoup. Tout ce personnel-là à temps plein va être bien utilisé. Évidemment, si on en a plus, on va tous les prendre. »

France Dumont, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de l'Outaouais