Une étudiante au doctorat à l’UQO remporte un prix

Une étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) vient de remporter le prix du meilleur article de 2021 décerné par la Revue canadienne des sciences du comportement.

Isabelle Fortin-Delisle a décroché les honneurs grâce à un article portant sur le trouble de l’anxiété généralisée et les façons d’améliorer les traitements.

« Ce fut une belle surprise pour débuter l’année. J’étais fière de cet article et savoir que d’autres reconnaissent sa qualité alimente cette fierté », de dire la lauréate, citée sur le site web de l'UQO.

Isabelle Fortin-Delisle a travaillé sur ce texte en collaboration avec Gabrielle Marcotte-Beaumier de l’UQO, Naomi Koerner de l’Université Ryerson, Frédéric Langlois de l’Université du Québec à Trois-Rivières et Patrick Gosselin de l’Université de Sherbrooke.

L’étudiante au doctorat travaille d’ailleurs sous la supervision du professeur Michel Dugas, grand spécialiste de l’anxiété au Département de psychoéducation et de psychologie. Il souligne que ce prix est particulièrement prestigieux pour une étudiante, car on y publie les résultats de recherche de professeurs d’expérience provenant de partout au Canada et d’ailleurs.

« Même si Isabelle est inscrite au doctorat clinique, son investissement en recherche est exceptionnel. C’est un grand plaisir de travailler avec elle et de superviser ses travaux de recherche », a-t-il affirmé.

Isabelle Fortin-Delisle recevra un prix de 1 000 $ lors du congrès national annuel de la Société canadienne de psychologie dans le cadre de la cérémonie annuelle de remise des prix qui aura lieu le 18 juin prochain.