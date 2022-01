Une piétonne a été happée mortellement tôt ce matin dans le secteur Bells Corners, à Ottawa.

La collision est survenue vers 4h30 à l'intersection de la promenade Moodie et du chemin Old Richmond.

Selon CFRA, la victime serait une femme dans la soixantaine.

On ignore pour l'instant les causes et circonstances exactes entourant le drame.

Le secteur est à éviter jusqu'à nouvel ordre.