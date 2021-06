Une flotte d'autobus 100% électrique pour OC Transpo d'ici 2036

OC Transpo souhaite que sa flotte d'autobus soit entièrement électrique d'ici une quinzaine d'années.

Pour atteindre son objectif, la Ville d'Ottawa a conclu une entente de principe avec la Banque de l'infrastructure du Canada pour un investissement de 400 millions de dollars pour l'acquisition de 450 autobus à zéro émission d'ici 2027.

Les premiers autobus électriques devraient commencer à sillonner les routes de la capitale dès cet automne dans le cadre d'un projet pilote.

Chaque autobus électrique à batterie permettra d'économiser 35 000 litres de carburant chaque année.

« Remplacer les autobus diesel par des autobus électriques à batterie est l'une des mesures les plus efficaces que nous puissions prendre pour atteindre l'objectif d'Ottawa de réduire de 100 % les émissions de gaz à effet de serre provenant des opérations de la Ville d'ici 2040. Cet investissement historique dans le transport en commun à zéro émission nous rapproche un peu plus de cet objectif de faire d'Ottawa une ville de demain : propre, renouvelable et résiliente. »

Jim Watson, maire d'Ottawa