Une initiative originale pour un candidat à la mairie de Gatineau

*Texte mis à jour le 13 octobre 2021 à 13h30

Le candidat à la mairie de Gatineau, Jacques Lemay, mise sur un moyen original pour rejoindre les électeurs, à un peu moins d'un mois des élections municipales.

Il distribuera dans les prochains jours environ 500 sacs de papier pour ramasser les feuilles où il est inscrit « Je vote Jacques Lemay à la mairie de Gatineau».

Selon lui, c'est un moyen pour se faire voir qui est plus représentatif de ses valeurs environnementales que les fameuses pancartes électorales.

Le débat organisé demain par la Chambre de commerce de Gatineau est loin de faire l'unanimité.

Les candidats Jacques Lemay et Jean-François LeBlanc déplorent le fait qu'ils ne pourront y participer en raison d'un règlement de la chambre de commerce.

Seuls les candidats ayant un taux d'au moins 10% des intentions de vote sont invités au débat.

« C'est inconcevable et ça n'a pas de bon sens! Tous les candidats ont le droit d'avoir une campagne juste et équitable et d'être entendus dans tous les débats et sur tous les sujets en vue de faire un choix éclairé le 7 novembre prochain. Je pense que la Chambre de commerce devrait être neutre et inviter tous les candidats. »

Jean-François LeBlanc, candidat à la mairie de Gatineau