Une note de D pour l'itinérance en Outaouais

La pandémie est loin d'avoir résorbé la situation de l'itinérance en Outaouais.

La note de D a été attribuée pour les années 2018-2020, ce qui signifie un léger recul.

Les personnes seules et les familles sont de plus en plus nombreuses à fréquenter les organismes communautaires qui leur viennent en aide.

Un peu plus de 180 000 repas ont été distribués l'an dernier. C'est une hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais continue de prôner un meilleur financement pour les organismes communautaires et pour la création de logements sociaux.