Une nouvelle initiative pour attirer les touristes à Gatineau

Tourisme Outaouais lance un nouveau programme pour attirer les visiteurs et les garder le plus longtemps possible dans la région.

Jusqu'au 31 octobre, une carte prépayée Hello Visa de 100 dollars sera remise pour toute réservation de trois nuitées consécutives dans un même établissement à Gatineau.

La carte sera acceptée dans près de 70 entreprises dans les secteurs de la restauration, des attraits et des activités du centre-ville.

« Ce sont 100$ à dépenser dans le centre-ville de Gatineau que nous offrons aux visiteurs ! Ce programme va attirer des touristes dans le centre-ville et générer des retombées économiques que l'on estime à 1,2 M$. Cet incitatif bénéficiera aux hébergements, restaurants et attraits qui ont été durement touchés pendant la COVID-19. Nous sommes vraiment fiers de lancer une telle initiative, avec nos partenaires, pour contribuer au dynamisme du centre-ville de Gatineau. » Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais