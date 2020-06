Une partie de la programmation du FMG dévoilée

Le Festival de montgolfières de Gatineau n'aura pas lieu dans sa formule originale cette année.

Ça n'a toutefois pas empêché les organisateurs de voir grand pour divertir les festivaliers.

Par ailleurs, le FMG évalue toujours la possibilité de reprendre les envolées et vols en attaché au cours de l'été.

Plus de détails sur la programmation et les modes de diffusion seront dévoilés au cours des prochaines semaines en fonction de l'évolution des projets.

Du public pourrait même être accueilli en salle, selon l'évolution des consignes de la santé publique.

« Pour le FMG, il était primordial de contribuer à la vitalité culturelle, sociétale et communautaire de sa région. Bien que nous soyons limités dans le déploiement de notre marque et dans la possibilité de rassembler notre communauté et les touristes, nous sommes fiers de pouvoir offrir une série de microévénements cet été, qui permettront au public de retrouver certains éléments constituant l’ADN de notre festival soit la musique, l’humour, les artistes émergents, l’animation familiale, les feux d’artifice et les montgolfières. »

Sandra Cloutier, directrice générale du FMG