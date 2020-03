Une pause de grèves tournantes pour les profs du secondaire en Ontario

En Ontario, la Fédération des enseignants des écoles secondaires a annoncé aujourd'hui qu'elle allait suspendre ses moyens de pression dès la semaine prochaine en raison de la relâche.

Cette pause des grèves tournantes se poursuivra jusqu'au 27 mars.

Le syndicat organise régulièrement des grèves tournantes depuis la fin de l'année dernière dans le but de faire pression sur le gouvernement Ford en vue du renouvèlement de leur convention collective.

Pour l'instant, aucune rencontre de négociation n'est à l'horaire entre le gouvernement et le syndicat.

« Nous implorons le ministre de l’Éducation de laisser de côté ses tactiques habituelles de négocier par le biais de conférences de presse et de diriger son équipe de négociation à retourner à la table. Les parents, les élèves et les éducatrices et éducateurs veulent que le ministre s’engage à des négociations véritables et de bonne foi. Les propositions de négociation doivent être présentées à la table de négociation, où elles peuvent faire l’objet de discussions pertinentes, et non proclamées à partir d’un podium. »

Harvey Bischof, président d'OSSTF/FEESO