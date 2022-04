Une prof d'Ottawa et son mari accusés de crimes sexuels

Une enseignante d'Ottawa et son mari ont été arrêtés en lien avec des infractions de nature sexuelle commises à l'endroit de deux élèves.

Les faits qui sont reprochés à Andreea et Harry Andrei seraient survenus entre 2017 et 2021, dans le cadre des fonctions de l'accusée, qui travaillait dans une école Montessori d'Ottawa.

Les suspects de 37 et 38 ans sont accusés d'agression et d'exploitation sexuelle à l'endroit d'un adolescent et d'une adolescente.

Les policiers craignent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes dans cette affaire.