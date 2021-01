Une récompense de 75 000$ pour un meurtre commis à Ottawa

Une récompense de 75 000 dollars est maintenant offerte à quiconque aurait de l'information à partager sur un meurtre commis il y a près de trois ans à Ottawa.

Egal Daud, qui a été abattu, a été retrouvé sans vie dans une voiture sur le chemin Northview le 11 février 2018.

L'homme de 30 ans était parti retrouver des connaissances le 5 février et n'avait pas donné de nouvelles par la suite.

Les autorités sont toujours à la recherche du ou des coupables.

« À l'époque, on s'est entretenu avec tous les témoins connus et nos enquêteurs ont fait le suivi de chacun des tuyaux fournis par le public. Aujourd'hui, nous prions ceux qui détiennent des renseignements et qui n'ont pas encore parlé à la police de nous aider à identifier l'assassin d'Egal. Sa famille a besoin de savoir. »

Chris O'Brien de l'Unité des homicides