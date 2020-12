Une sexagénaire dans un état critique après un incendie à Ottawa

Une femme dans la soixantaine a été gravement blessée hier soir dans un incendie qui a ravagé une résidence de trois étages de l'avenue Powell, dans le Glebe, à Ottawa.

Les pompiers ont été appelés sur place vers 20h40 et ont dû déclencher une deuxième alarme, vue l'intensité du brasier.

À leur arrivée, la majorité des 15 résidents avaient évacué l'édifice, sauf une femme qui a été piégée par les flammes.

Les pompiers l'ont secourue et elle a été transférée à l'hôpital, où elle repose dans un état critique.

« Les pompiers se sont rendus dans la structure pour combattre les flammes et rechercher l'occupant. Une deuxième alarme a été déclarée à 20h45, ce qui a permis de mobiliser des ressources supplémentaires sur les lieux. La cage d'escalier avait été engloutie par les flammes et alors qu'une équipe se dirigeait vers l'étage pour combattre les flammes, une deuxième équipe de pompiers est entrée à l'étage supérieur par une fenêtre arrière pour rechercher l'occupant. Les pompiers ont localisé l'occupant et l'ont amené à l'extérieur où les premiers soins ont été dispensés par les pompiers avant de transférer les soins au Service paramédical d'Ottawa. »

- Service des incendies d'Ottawa