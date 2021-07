Urgences : importante mobilisation devant l'Hôpital de Gatineau

Une «action symbolique» a eu lieu cet avant-midi devant l'Hôpital de Gatineau en lien avec le débordement des urgences de l'Outaouais.

Le personnel de la santé et la population se sont rassemblés afin de dénoncer haut et fort la situation qui est qualifiée de «critique» et de «dangereuse».

Plusieurs associations réclament l'intervention de l'armée ou de la Croix-Rouge afin de stabiliser la situation.

Le CISSS de l'Outaouais ferme toutefois la porte à cette idée.

Des actions concrètes sont exigées de la part du gouvernement Legault.