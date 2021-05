Vaccin contre la COVID-19 : méfiez-vous des fraudeurs

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario met en garde la population contre une fraude téléphonique au sujet de la vaccination contre la COVID-19.

Les autorités vous demandent de vous méfier des gens qui appellent pour vous offrir un vaccin et qui souhaitent obtenir vos renseignements personnels comme le numéro de votre carte-santé ou de votre carte de crédit.

Considérant que le vaccin est gratuit, la santé publique vous recommande d'alerter les policiers dès que quelqu'un vous propose un vaccin en échange d'argent.

Rappelons que la vaccination est désormais ouverte aux Ontariens de 40 ans et plus et aux 18 ans et plus dans certains quartiers chauds de la province.

La majorité des vaccins sont administrés en pharmacie, en clinique de vaccination et en milieu de travail.