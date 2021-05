Vaccination: au tour des 50 ans et plus à Ottawa

À Ottawa, la vaccination contre la COVID-19 s'élargit ce matin aux personnes de 50 ans et plus, ainsi qu'aux personnes qui présentent des problèmes de santé à risque élevé et aux travailleurs essentiels du premier groupe qui ne peuvent pas travailler à domicile.

60 000 rendez-vous seront disponibles d'ici la fin du mois de mai dans la capitale.

De nouvelles plages horaires seront ouvertes au fur et à mesure que la santé publique recevra des livraisons des différents vaccins.

Jusqu'à maintenant, plus de 350 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin, soit 41% de la population adulte.