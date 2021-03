Vaccination : au tour des 75 ans et plus en Ontario

En Ontario, l'offre de vaccination contre la COVID-19 s'élargit.

Les aînés de 75 ans et plus pourront commencer à prendre rendez-vous dès lundi pour se faire immuniser.

Jusqu'à présent, un peu plus de 50% des Ontariens de 80 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.

« Grâce aux efforts d'une armée de héroïnes et héros des soins de santé de première ligne et de bénévoles, nous vaccinons les gens encore plus rapidement que nous l'avions imaginé. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un approvisionnement régulier et fiable en vaccins du gouvernement fédéral, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent l'obtenir le plus rapidement possible, pour que nous puissions tous rester en sécurité. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Par ailleurs, il y aura deux fois plus de pharmacies qui vont participer à la vaccination de masse en offrant le vaccin d'AstraZeneca.

Il faut dire que le gouvernement Ford tente par tous les moyens d'accélérer sa campagne de vaccination alors que plusieurs experts avancent que la province se trouve au début d'une 3e vague.

L'Ontario enregistre aujourd'hui 1 745 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires.