Vaccination contre la COVID-19: un lent début en Outaouais

L'Outaouais est la région du Québec où la vaccination contre la COVID-19 est la plus lente selon un palmarès du Journal de Montréal.

C'est en Gaspésie où on vaccine le plus, soit 0,62 dose par 100 habitants, contre 0,26 doses par 100 habitants en Outaouais.

Jusqu'à maintenant, 1025 résidents de la région ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, pour la plupart des résidents et des employés du CHSLD Lionel-Émond.

La vaccination a repris hier grâce à un changement de stratégie qui n'oblige plus le CISSSO à garder en réserve la deuxième dose qui doit être donnée.

D'ici la fin de la semaine, 1000 personnes de plus pourraient donc être vaccinées en région.

C'est sans compter l'arrivée, dans les prochains jours, des premières doses du vaccin Moderna.

Québec promet d'ailleurs que la vaccination devrait s'accélérer cette semaine, afin d'administrer le plus rapidement possible toutes les doses des vaccins de Pfizer et de Moderna.

La province n'a utilisé jusqu'à maintenant que le tiers des doses qu'elle possède.