Vaccination contre la grippe dès novembre en Outaouais et en Ontario

La vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 1er novembre en Outaouais.

La prise de rendez-vous pour se faire vacciner gratuitement est disponible dès maintenant pour les clientèles ciblées, notamment les 75 ans et plus, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé et les personnes aux prises avec une maladie chronique.

Le vaccin sera également gratuit cette année pour les enfants de 6 à 23 mois et pour les 60 à 74 ans en bonne santé.

La prise de rendez-vous se fait en ligne, via la plateforme ClicSanté, ou par téléphone.

PLUS DE VACCINS EN ONTARIO CETTE ANNÉE

En Ontario, le vaccin contre la grippe sera offert gratuitement à toute la population dès le mois de novembre.

Les vaccins sont actuellement administrés aux personnes âgées et à celles qui sont à risque de subir des complications.

La ministre de la Santé de la province rappelle qu'il «est sûr de recevoir le vaccin contre la COVID-19 et le vaccin antigrippal en même temps».

L'Ontario a acheté cette année plus de 7,6 millions de doses de vaccins contre la grippe, soit 1,4 million de doses de plus que l'an dernier.

En collaboration avec Maxime Brindle, journaliste Noovo Info