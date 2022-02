Vaccination: de nouvelles disponibilités sans rendez-vous en Outaouais

Le CISSS de l'Outaouais élargit son offre sans rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.

Outre le Palais des congrès à Gatineau, des plages horaires sont maintenant disponibles au centre communautaire de Buckingham et au centre récréatif de Campbell's Bay.

Palais des Congrès de Gatineau : lundi au vendredi - 8h30 à 18h30 / samedi et dimanche - 8h30 à 16h30

Centre communautaire de Buckingham : mardi au vendredi - 10h30 à 17h30 / samedi et dimanche - 9h30 à 16h

Centre récréatif Campbell's Bay : lundi, mercredi et vendredi- 10h à 17h / samedi - 10h à 15h30

Ça s'adresse à toute personne de 5 ans et plus autant pour les 1re et 2e doses que pour la dose de rappel