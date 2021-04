Vaccination des 60 ans et plus en Outaouais : la ligne est surchargée

L'engouement pour la vaccination contre la COVID-19 se fait sentir en Outaouais alors que les 60 ans et plus peuvent depuis ce matin prendre rendez-vous pour recevoir leur 1re dose.

Le CISSS rapporte présentement un grand volume d'appels pour la prise de rendez-vous et tient à rappeler à la population que le moyen le plus simple et le plus rapide est de le faire en ligne.

Du personnel a été ajouté pour venir en soutien à la centrale d'appels.

Les personnes, qui ne font pas partie des groupes prioritaires en cours de vaccination, doivent éviter de téléphoner, de solliciter la plateforme Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner.

Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l'utiliser, il est possible de composer le 1-877-644-4545 option 7 pour prendre rendez-vous.

87 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés aujourd'hui dans la région.

On compte 720 cas actifs.

36 personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.