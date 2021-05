Vaccination: des congés payés pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires fédéraux ont droit à une demi-journée de congé payé pour aller se faire vacciner.

C'est ce qu'a tenu à rappeler le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, qui encourage tous les fonctionnaires admissibles à recevoir le vaccin.

Le «congé 698» peut d'ailleurs être accordé à deux reprises, pour que les fonctionnaires puissent recevoir les deux doses du vaccin pendant leurs heures de travail.

« J’ai récemment été vacciné et j’invite tous les fonctionnaires qui le peuvent à recevoir leur vaccin dès qu’ils le pourront, selon le plan de la province ou du territoire où ils résident.​ Je tiens aussi à rappeler à ceux qui travaillent dans l’administration publique centrale qu’ils ont droit au plus à une demi-journée de congé payé, s’ils en ont besoin, afin de se faire vacciner pendant les heures de travail. Une fois vaccinés, nous devons tous continuer à appliquer les autres mesures sanitaires qui, nous le savons, sont toujours importantes – maintien de l’éloignement physique, lavage des mains et port de masques adéquats bien ajustés. Nous y sommes presque. Poursuivez votre excellent travail. »

- Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor