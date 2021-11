Vaccination des enfants : déjà 7 000 rendez-vous en Outaouais

Le CISSS de l'Outaouais a précisé aujourd'hui les détails entourant la campagne de vaccination des quelque 33 000 jeunes de 5 à 11 ans de la région.

Depuis hier, un peu plus de 7 000 rendez-vous ont été pris.

54 écoles vont participer à la vaccination dans leur établissement au cours des prochaines semaines.

Les parents, qui voudraient accompagner leur enfant, pourront se tourner vers les cliniques de vaccination sur rendez-vous où tout sera fait pour rassurer les tout-petits.

« Nous avons fait plusieurs adaptations de nos milieux de vaccination afin de bien accueillir cette clientèle plus jeune et de rendre l'environnement et l'approche plus rassurants. Nous avons notamment mis des téléviseurs qui diffuseront des émissions pour enfants, la présence de chiens de soutien pour enfant à certains moments et quelques surprises pour les tous petits. »

CISSS de l'Outaouais