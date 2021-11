Vaccination des enfants: la prise de rendez-vous débute demain en Ontario

En Ontario, c'est à 8h demain matin que débute la prise de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Les familles peuvent réserver leur place sur le portail provincial ou directement auprès des bureaux de santé publique.

La campagne de vaccination des enfants débutera officiellement jeudi. L'intervalle recommandé sera de huit semaines entre les deux doses.

« L’augmentation des taux de vaccination contribuera à minimiser davantage les perturbations et à permettre aux élèves de continuer à apprendre dans un cadre plus normal en classe. Grâce à l’amélioration généralisée de la ventilation, à l’augmentation des investissements et aux options de test de dépistage complètes, l’Ontario a l’un des taux de cas les plus bas chez les jeunes de moins de 20 ans au Canada. »

- Stephen Lecce, ministre de l’Éducation