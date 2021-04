Vaccination : des entreprises de l'Outaouais répondent à l'appel

Des entreprises et des organismes de la région ont montré de l'intérêt pour participer aux efforts de vaccination contre la COVID-19.

Elles offriront entre autres des ressources humaines, matérielles, financières ou encore leur expertise au CISSS de l'Outaouais au cours des prochaines semaines afin d'accélérer la campagne de vaccination.

Des discussions seraient aussi en cours avec la Chambre de Commerce de Gatineau et d'autres entreprises afin de contribuer à l'effort collectif.

« Nous avons des semaines très importantes devant nous, avec la vaccination de la population générale qui approche à grand pas. Notre gouvernement est déterminé à déployer tous les efforts pour vaincre cette pandémie. Pour y parvenir, nous devons mobiliser et structurer toute l'aide disponible, et faire preuve de créativité et de flexibilité afin d'explorer de nouvelles avenues. Nous sommes très reconnaissants envers les entreprises québécoises qui prêteront main-forte à la vaccination de masse, d'une manière ou d'une autre. Vacciner avec les entreprises, c'est gagner plus vite contre le virus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux