Vaccination des profs et des parents à venir en Outaouais?

La santé publique de l'Outaouais demande à la population de réduire le plus possible leurs contacts dans les prochains jours.

64 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés aujourd'hui. C'est plus que le cumulatif des cas du jour pour les régions de Lanaudière et des Laurentides, qui elles sont en zone rouge.

Le nombre de cas actifs a d'ailleurs dépassé le cap des 300 dans la région. Il se situe maintenant à 324.

On compte 11 hospitalisations, dont deux aux soins intensifs.

10 milieux scolaires sont touchés par des éclosions. 54 bulles-classes sont présentement en isolement préventif.

« Nous recommandons fortement de limiter au minimum les contacts sociaux non essentiels, les déplacements non essentiels sur le territoire et aussi la fréquentation des lieux publics. »

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim