Vaccination | Intervalle réduit à 21 jours pour les 5-11 ans à Ottawa

Santé publique Ottawa veut accélérer l'administration des deuxièmes doses de vaccin chez les enfants de 5 à 11 ans, qui retourneront à l'école à compter de lundi.

Les parents ont maintenant la possibilité de réduire à seulement 21 jours l'écart entre la première et la deuxième dose de vaccin.

Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande pourtant un intervalle de huit semaines, mais il a été démontré qu’un délai plus court d’au moins 21 jours était sécuritaire et efficace.

Les parents peuvent prendre rendez-vous en appelant la ligne de réservation provinciale au 1-833-943-3900 ou en se rendant dans une clinique communautaire.

« Je recommande fortement à tous les résidents qui sont admissibles à une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 d’en recevoir une dès que possible. Il y a de plus en plus de preuves que l’immunité peut diminuer au fil du temps et qu’une troisième dose offre une meilleure protection contre les maladies graves et les complications de la COVID-19. Il est évident que les taux d’hospitalisation dus à l’infection par Omicron sont significativement plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les populations vaccinées. »

- Vera Etches, médecin hygiéniste en chef à Santé publique Ottawa