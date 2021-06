Vaccination: l'Outaouais accuse un retard

L'Outaouais accuse un retard dans sa campagne de vaccination par rapport au reste du Québec.

63,2% des résidents de la région ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 jusqu'à maintenant.

C'est environ 4% de moins que la moyenne provinciale.

La semaine dernière, à peine 8000 doses ont été administrées, alors que la moyenne des dernières semaines était plutôt de 25 000 doses.

Le CISSSO insiste particulièrement auprès des 18-40 ans.

« Si on veut atteindre notre 75% de couverture vaccinale pour l'ensemble de la population, il nous resterait 48 000 personnes à vacciner. L'accent, on doit le mettre sur nos 18-40 ans. La cible vaccinale de 75% a été atteinte pour nos 45 ans et plus dans la dernière semaine. »

- Nency Héroux, directrice de la vaccination en Outaouais