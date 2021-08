Vaccination obligatoire pour assister à des matchs à la Place TD

Dès le 12 septembre, il sera nécessaire de présenter une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour pouvoir assister à des matchs ou des événements à la Place TD à Ottawa.

Ça touche tous les spectateurs âgés de 12 ans et plus et le personnel de l'endroit.

Le port du masque sera également obligatoire.

Des détails supplémentaires devraient être dévoilés dans les prochains jours.

« La santé et la sécurité de nos invités, de nos employés et de la communauté au sens large sont notre priorité absolue et continueront de l’être alors que nous naviguons dans les incertitudes de COVID-19. » Ottawa Sports and Entertainment Group

Pour les matchs des 67 d'Ottawa dans la Ligue de hockey de l'Ontario, les spectateurs devront être complètement vaccinés contre la COVID-19.