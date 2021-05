Vaccination ouverte aux Ontariens de 18 ans et plus dès le 18 mai

L'Ontario accélère sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Les 18 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous dès 8h demain matin. C'est une semaine plus tôt que prévu.

La province passe en vitesse supérieure grâce à la livraison cette semaine d'un peu plus de 2 millions de doses de vaccins.

Les personnes âgées de 17 ans, qui auront 18 ans en 2021, pourront également choisir leur plage horaire, mais uniquement pour le vaccin de Pfizer.

Ce sera au tour des adolescents de 12 à 17 ans dès le 31 mai.

Rappelons que plus de 50% des Ontariens de 18 ans et plus ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.

Le gouvernement Ford maintient son objectif d'avoir vacciné 65% des adultes de la province d'ici la fin du mois.