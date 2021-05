Vaccination ouverte aux Ontariens de 30 ans et plus cette semaine

Les Ontariens de 30 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès cette semaine pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La journée exacte de l'ouverture des plages horaires n'a pas encore été dévoilée.

La semaine prochaine, ce sera au tour des 18 ans et plus.

La campagne de vaccination des ados de 12 à 17 ans devrait s'enclencher dès le 31 mai.

Le gouvernement Ford maintient son objectif d'avoir vacciné 65% des Ontariens de 18 ans et plus d'ici la fin du mois.

Hier, près de 2 200 nouveaux cas de COVID-19 et 30 décès supplémentaires ont été rapportés dans le bilan provincial.

La situation s'améliore dans les hôpitaux. 1 292 patients sont hospitalisés, une baisse de 254 par rapport à la veille. 714 sont aux soins intensifs.

MANIF «ANTI-CONFINEMENT» À OTTAWA

Des centaines de manifestants «anti-confinement» ont marché dans les rues du centre-ville d'Ottawa et du marché By samedi.

Le maire Jim Watson a qualifié les organisateurs de cet événement d'irresponsables alors que tous les Ontariens sont sous le coup d'un ordre de rester à la maison au moins jusqu'au 2 juin.

Ça signifie donc que tout rassemblement intérieur et extérieur est interdit.

91 nouvelles infections à la COVID-19 ont été rapportées hier dans la capitale.

64 personnes sont hospitalisées, dont 22 aux soins intensifs.

Un peu plus de 50% des adultes de 18 ans et plus à Ottawa ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID.