Vaccinés ou non : qui sont les gens touchés par la COVID en Ontario?

L'Ontario revoit sa façon de présenter ses statistiques quotidiennes sur la COVID-19.

Il est maintenant possible de savoir si les nouveaux cas et les hospitalisations touchent des personnes entièrement vaccinées, partiellement vaccinées ou non vaccinées.

Aujourd'hui, 67% des nouvelles infections et 46% des hospitalisations rapportées sur le site gouvernemental concernent des gens qui n'ont reçu aucun vaccin.

Gouvernement de l'Ontario

