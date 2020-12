Vaccins : l'Ontario nomme les membres de son Groupe d'étude

L'Ontario a annoncé aujourd'hui la composition de l'équipe qui sera chargée de la distribution des vaccins contre la COVID-19.

Le Dr Regis Vaillancourt du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario fait partie du groupe, qui est créé pour superviser la livraison, l'entreposage et la distribution des vaccins.

Le Groupe d'étude sera dirigé par le général à la retraite Rick Hillier, ancien chef d'état-major de la Défense des Forces armées canadiennes.

« Nous nous trouvons à une étape critique de notre lutte contre la COVID-19. Le groupe d'étude que nous avons constitué jouera un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de vaccination de l'Ontario. Je sais que grâce à la connaissance, à l'expérience et aux conseils collectifs de ces experts, l'Ontario sera prêt à distribuer les vaccins, d'une manière rapide, efficace et conforme à l'éthique, dès qu'ils seront disponibles. »

Christine Elliott, ministre de la Santé