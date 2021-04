Vaccins : plus de Pfizer, moins de Moderna

Le Canada recevra plus de doses que prévu du vaccin de Pfizer. Le fédéral a confirmé aujourd'hui avoir signé une nouvelle entente pour la livraison de 8 millions de doses supplémentaires d'ici le mois de juillet.

La moitié de ces 8 millions de doses arrivera au cours du mois prochain, ce qui permettra d'accélérer la vaccination.

« Grâce à cette entente, on va recevoir 4 millions de doses supplémentaires au mois de mai, 2 millions supplémentaires en juin et 2 millions supplémentaires en juillet. Ça veut dire qu'on va recevoir environ deux fois plus de doses du vaccin de Pfizer que prévu pour le mois de mai et des millions de plus en juin. On travaille sans relâche pour que chaque Canadien puisse se faire vacciner le plus tôt possible. On est en bonne voie pour vacciner tous ceux qui le souhaitent d'ici la fin septembre. »

Justin Trudeau, premier ministre du Canada