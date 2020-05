Vague de chaleur: des écoles fermées en Outaouais

Des conseils pour se protéger

Le CISSS de l'Outaouais a tenu bon de rappeler certaines consignes de base pour se protéger de la chaleur.

Il est notamment recommandé de boire beaucoup d'eau, d'éviter les boissons sucrées et alcoolisées, de fréquenter le plus possible des endroits climatisés et de rester à l'ombre.

La chaleur peut causer une déshydratation dont les principaux symptômes sont : Une soif intense

Une fatigue inhabituelle

Des maux de tête

Des étourdissements

De l’enflure aux mains, aux pieds et aux chevilles et des crampes musculaires

En absence d'intervention, l'état peut s'aggraver, pouvant aller jusqu'au coup de chaleur qui peut se reconnaître par une température du corps élevée, de la confusion et un évanouissement.