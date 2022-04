Val-des-Monts lance son tout nouveau site Internet

La municipalité de Val-des-Monts vient de lancer son tout nouveau site Internet.

Les objectifs de la refonte sont d'offrir une plateforme plus dynamique, attrayante et fonctionnelle, afin de mieux répondre aux besoins des usagers.

Davantage moderne et efficace, avec une présentation épurée, le nouveau site met l'accent sur une navigation plus conviviale pour une accessibilité accrue de l'information avec un moteur de recherche efficace.

Sa configuration permet également de s'adapter à toutes les plateformes et appareils (téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs).

Il est toujours possible de produire des demandes de permis et autres requêtes en ligne et d'autres formulaires interactifs s'y ajouteront graduellement pour bonifier les services en ligne offerts par la municipalité.

Enfin, le site comprend les coordonnées des différents services, d'organismes communautaires, de ressources utiles, ainsi qu'un répertoire des entreprises.