Variant britannique : une «menace» selon les experts en Ontario

Le nouveau variant britannique continue d'inquiéter les autorités sanitaires en Ontario.

Tout pourrait se jouer d'ici les cinq prochaines semaines, selon les experts, qui prédisent que le nouveau variant pourrait devenir la souche dominante dans la province.

La santé publique réitère qu'il est important de maintenir les consignes sanitaires en place et surtout de les respecter afin de limiter le plus possible la propagation du virus et du nouveau variant, qui est plus contagieux.

Selon les nouvelles projections provinciales, les patients atteints de la COVID-19 devraient occuper entre 150 et 300 lits aux soins intensifs d'ici la fin février.

