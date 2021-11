Variant Omicron: le Canada met en place 5 mesures pour les voyageurs

Ottawa annonce cinq mesures pour contrer le nouveau variant Omicron, qui inquiète de plus en plus la communauté internationale.

Le Canada interdit l'entrée au pays de tous les citoyens étrangers qui ont séjourné dans 7 pays du sud de l'Afrique au cours des 14 derniers jours.

Ça inclut l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho de l'Eswatini et la Namibie.

Aussi, les voyageurs étrangers ou canadiens, qui sont revenus de ces régions du monde au cours des deux dernières semaines, sont invités à s'isoler et à aller passer un test de dépistage de la COVID-19.

Les Canadiens et résidents permanents, qui seront de retour au pays dans les prochains jours, devront également se placer en quarantaine en plus de se faire dépister à leur arrivée et au 8e jour.

Le ministère des Affaires étrangères émettra également un avis pour décourager fortement tous les Canadiens de voyager au sud de l'Afrique.

Pour l'instant, la santé publique ne rapporte aucun cas du variant Omicron au Canada.

Il faut savoir que plusieurs pays à travers le monde ont décidé de fermer leurs frontières et de suspendre les vols en provenance d'Afrique australe en raison de ce nouveau variant, qui pourrait résister au vaccin.