Variant Omicron : un 5e cas détecté à Ottawa

Un nouveau cas du variant Omicron a été détecté à Ottawa.

Il s'agit du 5e cas dans la capitale.

Comme les quatre autres, c'est en lien avec un voyage.

Pour le moment, la santé publique n'a dévoilé aucun détail supplémentaire.

En Ontario, le dernier bilan fait état de près de 1 300 nouveaux cas de COVID-19. C'est le plus grand nombre de cas quotidien en un peu plus de six mois.

LA SITUATION EN OUTAOUAIS

Aux dernières nouvelles, le CISSS de l'Outaouais ne rapportait aucun cas du nouveau variant Omicron.

La semaine dernière, la santé publique confirmait toutefois que cinq voyageurs étaient en isolement préventif puisqu'ils reviennent d'un des pays ciblés par le fédéral.

Un point de presse du CISSSO est prévu cet après-midi.