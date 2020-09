Vaste campagne de vaccination contre la grippe en Ontario

L'Ontario lance la plus vaste campagne de vaccination contre la grippe de son histoire.

Le gouvernement Ford investit 70 millions de dollars pour se procurer des vaccins et les administrer aux Ontariens.

Ça fait partie du plan du gouvernement pour faire face à la COVID-19 cet automne.

Les vaccins seront disponibles dans les pharmacies et auprès des médecins de famille.

La priorité sera donnée aux aînés, mais le premier ministre Doug Ford assure que tout le monde y aura accès.

« Nous avons travaillé tout l'été afin de mettre en place un plan robuste et complet pour faire face à une deuxième vague de COVID-19, qui pourrait être plus destructrice que la première. Il est important que nous nous préparions à tout scénario afin de protéger la collectivité au complet, en particulier les Ontariens âgés ou vulnérables. Notre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour venir à bout de ce virus mortel et cela comprend une campagne de vaccination contre la grippe sans précédent visant à maintenir la capacité de nos hôpitaux. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario