Vélo : La CCN déneigera 1km de plus de pistes cyclables cet hiver

Les cyclistes de la région auront bientôt accès à un plus grand terrain de jeux durant l'hiver.

La Commission de la capitale nationale a décidé d'aller de l'avant avec son projet pilote qui prévoit le déneigement d'un plus grand nombre de pistes cyclables.

En tout, pour les prochains mois, c'est un kilomètre de voies cyclables supplémentaire qui sera déneigé et déglacé, soit les pistes du pont Portage et de la rue St-Patrick.

« À la Commission de la capitale nationale, nous faisons notre part pour aider les personnes qui adoptent le vélo, en hiver. Nous le faisons en offrant un cyclisme d'hiver plus sûr et plus efficace dans la région. »

Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN