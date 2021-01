Vers un assouplissement des mesures en Outaouais?

La tendance à la baisse des nouveaux cas de COVID-19 observée dans les derniers jours en fait rêver plusieurs en Outaouais.

Québec pourrait annoncer la semaine prochaine un assouplissement des mesures sanitaires à compter du 8 février dans certaines régions.

Si la tendance se maintient, l'Outaouais pourrait en faire partie, mais la population devra rester vigilante comme l'explique la Dre Brigitte Pinard.

« Il y a quand même la possibilité de reprendre certaines activités régulières pour la population et pour le bien-être de la population. L'équilibre est difficile à faire. La tendance des prochains 10 jours sera vraiment importante pour la prise de décisions. » Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de la santé publique

Aujourd'hui, le bilan fait état de 17 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais.

Cinq personnes sont hospitalisées.

On rapporte également 19 éclosions actives, dont 8 en milieu de travail et 4 dans les écoles et garderies.