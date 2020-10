Vers un assouplissement des règles sanitaires en Ontario?

Après bientôt 28 jours de confinement partiel dans certaines régions de l'Ontario, le gouvernement Ford pourrait annoncer la semaine prochaine un assouplissement des règles dans les zones chaudes comme Ottawa.

Les restaurants, les bars, les gyms et les cinémas pourraient notamment avoir le feu vert pour rouvrir leurs portes.

Les nouvelles projections de la province pour la 2e vague de COVID montrent que ce ne sont pas à ces endroits que la propagation est plus problématique.

Depuis le 1er août, les restaurants et les bars comptent pour seulement 2% des lieux d'éclosion à Ottawa.

Ce sont surtout les écoles et les foyers pour aînés qui sont touchés.

Des consultations ont lieu présentement dans la capitale avec la santé publique afin de rouvrir les entreprises le plus tôt possible et de manière sécuritaire.

Des recommandations seront ensuite soumises au gouvernement Ford.