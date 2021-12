Vers un nouveau vaccin conçu et produit à Ottawa?

Un vaccin contre la COVID-19 pourrait voir le jour prochainement à Ottawa.

Un nouveau sérum a été produit par des chercheurs de l'Hôpital d'Ottawa et, selon les plus récents résultats, il aurait réussi à engendrer une réponse immunitaire puissante et complète chez le rat et le singe.

Le vaccin serait également «sans risque, bon marché et simple à produire, à entreposer et à transporter.»

« À la différence des vaccins actuellement homologués par l'Organisation mondiale de la santé, ce nouveau vaccin, baptisé TOH-Vac1, agit par un mécanisme de réplication dans les cellules du corps. Le TOH-Vac1 a été élaboré à partir d'une souche de vaccine qui a permis dans les années 1950 de vacciner sans risque des millions de sujets contre la variole. » Extrait du communiqué de presse de l'Université d'Ottawa

Les chercheurs sont maintenant à la recherche de partenaires afin de passer à l'étape des essais cliniques chez l'humain.