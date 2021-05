Vers une prolongation de l'ordre de rester à la maison en Ontario?

En Ontario, l'ordre de rester à la maison pourrait être prolongé au-delà du 20 mai.

La santé publique juge que les données liées à la COVID-19 ne baissent pas assez vite et craint l'arrivée d'une 4e vague si les restrictions sanitaires sont abaissées trop rapidement.

Le dernier bilan provincial fait état d'un peu plus de 3 000 nouvelles infections et de 23 décès.

1 924 personnes sont hospitalisées, dont 858 aux soins intensifs.

Près de 145 000 doses de vaccins contre la COVID ont été administrées hier dans la province, un nouveau record.

L'Ontario étend son programme de dépistage rapide de la COVID-19.

Plus de 760 000 trousses de tests rapides ont été envoyées à 28 chambres de commerce de la province, qui elles sont chargées de les distribuer aux PME de leur territoire.

L'objectif est de permettre de dépister les cas asymptomatiques plus rapidement en milieu de travail.

« L’ajout du dépistage antigénique rapide à l’arsenal de protections des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les régions où il y a des points chauds, est un pas important de plus vers le maintien des entreprises ouvertes et la relance économique. »

Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce