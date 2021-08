Vers une vaccination obligatoire pour certains fonctionnaires?

Québec va de l'avant avec la mise en place d'un passeport vaccinal en raison de la hausse des cas de COVID-19.

La province est au début d'une 4e vague et le premier ministre François Legault veut à tout prix éviter un reconfinement.

Les modalités de la preuve vaccinale seront dévoilées dans les prochains jours par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre aujourd'hui que la vaccination contre la COVID-19 pourrait être obligatoire pour certains fonctionnaires fédéraux.

« On est en train de parler à la fonction publique et à la greffière de la fonction publique par rapport aux employés fédéraux. Est-ce qu'il y a des catégories ou des gens à qui on devrait exiger une vaccination obligatoire et à quel moment on pourrait l'introduire? »

Justin Trudeau, premier ministre du Canada