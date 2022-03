Vitesse et fuite: 6390$ et 41 points d'inaptitude pour un chauffard de l'Outaouais

Un jeune homme de 22 ans devra s’acquitter d’amendes totalisant plus de 6300$ après qu’il ait fui les policiers qui tentaient de l’intercepter pour un grand excès de vitesse hier matin à Luskville, en Outaouais.

Le chauffard, qui a été capté à 160 km/h sur la route 148, a pris la fuite, atteignant une vitesse de plus de 193 km/h et effectuant des manœuvres illégales pour échapper aux policiers.

La poursuite a été abandonnée pour des raisons de sécurité, mais le conducteur a été retracé peu de temps après.

« Pendant sa fuite, le contrevenant aurait circulé à plus de 193 km /h sur la route 148 et il aurait fait plusieurs infractions au code de la sécurité routière, dont des dépassements sur des lignes doubles continues et dans une courbe. En mettant fin à la poursuite, les agents de la police de la MRC des Collines ont demandé l'assistance des policiers de la Sûreté du Québec de Campbell's Bay pour les aider à localiser le contrevenant qui se dirigeait dans leur secteur. Ce n'est que vers 6h25 que les policiers de la Sûreté du Québec localisent le véhicule du suspect caché dans un grand stationnement de carrière et informent les policiers de la MRC des collines. Les policiers de la MRC des Collines se rendent aussitôt sur les lieux et ils procédèrent à l'arrestation du suspect. »

- Christel Lanthier, lieutenante, Sécurité publique de la MRC des Collines