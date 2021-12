Vitesse: un homme arrêté avec un bébé à bord de sa voiture

Un jeune conducteur de 23 ans a été intercepté en grand excès de vitesse hier soir à Luskville.

Il a été capté par les policiers vers 21h20 sur la route 148, alors qu'il filait à 155 km/h dans une zone de 90.

Un poupon et une femme se trouvaient avec lui à bord de la voiture.

Le conducteur, originaire de Rockland dans l'Est ontarien, a écopé d'un constat d'infraction de plus de 1300$ et 14 points d'inaptitude.

Son permis de conduire a été suspendu pour une semaine.