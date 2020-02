Un vol à main armée est survenu hier soir dans un dépanneur de la rue Laval, dans le secteur de Hull.

Un homme s'est présenté armé d'un couteau au Quick Pick peu avant 19h et a exigé le contenu du tiroir-caisse.

Il a réussi à prendre la fuite avec un certain montant d'argent et demeure au large malgré un ratissage du secteur effectué par les policiers et l'escouade canine.

La bonne nouvelle, c'est que personne n'a été blessé.