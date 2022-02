Vote de confiance: Erin O'Toole prêt à régler la question «une bonne fois pour toutes»

*Dernière mise à jour du texte le 1er février 2022 à 12h

Le chef conservateur, Erin O'Toole, est prêt à faire face à la musique.

Dans une déclaration publiée tard lundi soir, il se dit confortable à l'idée qu'un vote de confiance soit tenu sur son leadership, affirmant qu'il est temps de rendre des comptes et de régler cette question une fois pour toutes.

« Je suis là et je ne fais pas marche arrière. Le Canada a besoin de nous, unis et sérieux ! C’est le moment de rendre des comptes. De régler cette question en caucus. Ici. Maintenant. Une bonne fois pour toutes. La colère ou l’optimisme. C’est le choix qui est devant nous. Je vais accepter le résultat de ce vote. »

Le vote pourrait avoir lieu aussi tôt que demain.

Selon le Globe and Mail, au moins 63 des 119 élus conservateurs seraient prêts à voter contre M. O'Toole, ce qui le forcerait à démissionner de son poste.

« Deux voies s’offrent au Parti conservateur du Canada. L’une est celle de Randy Hillier et de Derek Sloan. Elle est mécontente, négative et extrême. C’est un cul-de-sac qui transformerait le parti de la Confédération en NPD de la droite. L’autre vise à mieux refléter le Canada de 2022. À reconnaître que le conservatisme est en évolution, et non pas statique, et qu’un message gagnant est un message d’inclusion, d’optimisme et d’espoir. »

- Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada